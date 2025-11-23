Летчики Ка-52 подготовили к выступлению в Дубае новую фигуру пилотажа

Российский экипаж готовился к выступлению на Dubai Airshow как к серьезным спортивным соревнованиям, рассказал летчик-испытатель 1-го класса Александр Чередниченко

ДУБАЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Российские летчики разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" - командир экипажа летчик-испытатель 1-го класса Александр Чередниченко и штурман-испытатель 1-го класса Максим Беспалый - подготовили новую фигуру к выступлению на международной выставке Dubai Airshow, которая проходила с 17 по 21 ноября в ОАЭ. Об этом они рассказали ТАСС.

"На этом салоне мы впервые представили вашему вниманию новую фигуру, которая ранее не демонстрировалась. Это поворот на горке на 540 градусов. То есть мы выполняем горку, и в верхней точке этой горки, когда вертолет замирает, мы выполняем разворот в одной плоскости на 540 градусов. То есть он (вертолет - прим. ТАСС) делает полный оборот и еще доворачивает и уходит вниз", - сказал Чередниченко.

Летчики отметили, что на вертолете хорошо получаются фигуры высшего пилотажа с вращением вокруг своей оси. Так, например, одна из них - когда Ка-52 раскручивается и угловая скорость достигает 120 градусов в секунду. С набором высоты такая фигура получается очень эффектной, подчеркнули собеседники агентства.

"Когда мы готовились, то в свою программу подбирали те элементы, таким образом их вплетали, чтобы выступление походило на фигурное катание. Одна фигура переходит в другую плавно, чтобы не было никаких остановок. Чтобы было красиво", - рассказал Чередниченко.

Российский экипаж готовился к выступлению на Dubai Airshow как к серьезным спортивным соревнованиям. "Фигуры мы придумываем, отрабатываем и доводим до совершенства задолго до того, как прибываем на выступление. Заранее формируется и, с точки зрения безопасности полета, согласуется комплекс фигур для нашей программы", - поделился Чередниченко. Летчики пояснили, что после заявки их всегда ждет валидация и прохождение квалификационных тестов, а после открытия шоу пилоты не могут менять свою программу. "Как в спорте: валидация, квалификация", - сказал Беспалый.

Он подчеркнул, что комплекс фигур высшего пилотажа вертолета заметно отличается от самолетного. "Выполняются некоторые фигуры, которые на самолете принципиально не могут выполняться", - добавил Беспалый. Ка-52 был единственным вертолетом, выступавшим в рамках летной программы в Дубае.