Над Черным морем, Крымом и Белгородской областью сбили 40 БПЛА

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО нейтрализовали 40 украинских беспилотных летательных аппаратов с 13:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, 8 - над Крымом и еще 6 - над Белгородской областью.