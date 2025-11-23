Над Черным морем, Крымом и Белгородской областью сбили 40 БПЛА
17:50
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО нейтрализовали 40 украинских беспилотных летательных аппаратов с 13:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, 8 - над Крымом и еще 6 - над Белгородской областью.