Пушилин: в Красноармейске продолжается зачистка

Идут городские бои, подчеркнул глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска продолжают зачистку Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, идут городские бои вплоть до штыковых, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"Сам Красноармейск продолжает зачищаться идут городские бои. Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки. Все настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты", - написал он.

Глава ДНР также отметил, что противник на добропольском участке пытается направлять самые замотивированные подразделения, чтобы отвлечь ВС РФ от красноармейско-димитровской агломерации.

На константиновском направлении расширена зона контроля российских войск в восточной и юго-восточной части. Перерезаны основные логистические направления ВСУ после освобождения Платоновки и взятием под контроль дороги Северск - Красный Лиман.