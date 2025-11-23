Пушилин: ВС РФ расширили зону контроля в районе Иванополья

Идут ожесточенные бои, заявил глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска расширили зону контроля в районе Иванополья и Клебан-Быкского водохранилища там идут ожесточенные бои. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"На константиновском направлении, да и сам город Константиновка сейчас также находится в центре внимания, так как восточной и юго-восточной части расширена зона контроля наших подразделений в районе населенных пунктов Иванополья и Клебан-Быкского водохранилища. Мы видим ожесточенные боестолкновения. Тем не менее мы видим, что зона контроля наших подразделений расширяется", - сообщил он.