Пушилин: в Северске ДНР продолжается расширение зоны контроля ВС РФ

Глава региона отметил, что все развивается достаточно стремительно

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. ВС РФ расширяют зону контроля и продвигаются внутри Северска в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Внутри Северска также продолжается продвижение и расширение зоны контроля наших подразделений. Все развивается достаточно стремительно с учетом текущей ситуации", - сообщил он.

20 ноября командующий группировкой войск "Южная" Сергей Медведев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что бойцы ведут боевые действия на северо-восточных и южных окраинах Северска. Также продолжается охват населенного пункта и блокирование подразделений ВСУ. Отвечая на вопрос президента о том, "разрезает" ли Южная группировка войск Северск, командующий ответил утвердительно.