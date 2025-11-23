Пушилин: ВС РФ расширяют буферную зону в Днепропетровской области

Глава ДНР отметил, что российские подразделения продвигаются тщательно и основательно

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска расширяют буферную зону в Днепропетровской области, идет их продвижение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Юг республики, больше территория Днепропетровской области, буферная зона. Мы также видим продвижение наших подразделений, тщательное, основательное. Группировка "Восток" продолжает эту буферную зону наращивать для обеспечения безопасности в частности Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики", - сообщил Пушилин.