Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев

Кандидаты на службу в "Ахмате" прошли интенсивный курс боевой подготовки под руководством лучших инструкторов мира, отметил глава Чечни

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции после прохождения интенсивного курса подготовки. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Очередная группа добровольцев отправилась из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова к месту проведения специальной военной операции. Кандидаты на службу в легендарном спецназе "Ахмат" МО РФ прошли интенсивный курс боевой и тактической подготовки под руководством лучших инструкторов мира. Учебным центром для них стал Российский университет спецназа имени Владимира Владимировича Путина", - написал глава Чечни.

По его словам, необходимым снаряжением и экипировкой добровольцев обеспечил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Фонд также берет на себя расходы по проезду бойцов от места жительства до Грозного, оплачивает питание и проживание на территории РУС. Бойцы настроены только на победу. Для некоторых из них это уже вторая, а то и третья командировка в зону СВО", - написал Кадыров.

Глава региона добавил, что в рядах добровольцев не только жители Чечни, но и представители других регионов России.