ТАСС: в 95-й бригаде ВСУ выжило всего 10 штурмовиков

Общая заявленная численность подразделения составляет 4 тыс. человек, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Всего 10 человек из заявленных в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ 4 тыс. военных были награждены шевроном за участие в штурмах. Это наводит на подозрение о том, что в украинской бригаде практически не осталось штурмовиков. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что с недавних пор на Украине штурмовиков награждают тряпочными шевронами с надписью на латыни, которая переводится как "Нет надежды для врага". Такой шеврон, пояснили силовики, с недавних пор получают те, кто участвовал в штурмовых действиях.

"При этом награждены были всего 10 боевиков бригады. При общей численности 95-й одшбр в 4 тыс. военнослужащих. Где остальные участники "мясных штурмов"? Участвовали они вообще в штурмах или уже "нет надежды"? Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра 10 выглядит очень печально", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что часть батальонов 95-й одшбр, считающейся основной ударной силой ВСУ в Сумской области, были переброшены в другие подразделения, а другая часть батальонов исчезла. Бригада является одним из лидеров по потерям среди личного состава.