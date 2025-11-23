ТАСС: преподаватель учебного центра ВСУ погиб в боевых действиях

В российских силовых структурах задались вопросом, стали ли преподавателей отправлять воевать "за некачественную подготовку личного состава"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Преподаватель учебного центра ВСУ майор Олег Кифа погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Там отметили, что похороны Кифы прошли накануне в Одессе. И это могло бы стать обычным событием для Украины, однако Кифа занимал должность старшего преподавателя цикла военно-технических дисциплин в учебном центре "Десна".

"Даже зная особенность украинских учебных центров периодически попадать под российские "Искандеры", в некрологе указывается, что майор погиб именно в зоне боевых действий. Теперь в штурма уже отправляют преподавателей за некачественную подготовку личного состава?" - добавил собеседник агентства.