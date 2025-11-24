Шеф-пилот ОКБ Сухого Богдан: истребитель Су-57 непрерывно совершенствуется

Герой России отметил, что военные летчики довольны тем, как самолет показывает себя в эксплуатации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 постоянно совершенствуется по итогам применения в реальных боевых действиях. Об этом ТАСС в интервью заявил начальник летной службы компании "Сухой" ОКБ Сухого Герой России Сергей Богдан по итогам международной выставки Dubai Airshow - 2025.

На выставке в Дубае в третий раз за рубежом была показана экспортная версия истребителя - Су-57Э. "Идет непрерывное совершенствование, и все недостатки, которые мы выявляем во время проведения испытаний, в ходе реальных боевых действий - это все очень оперативно внедряется, проводятся доработки. Мы, летчики-испытатели, как это странно ни прозвучит, выполняем утилитарную задачу: оцениваем только те режимы, которые нам предписаны для оценки в полетах, выдаем по ним замечания. Вся рутинная работа по внесению изменений ложится на дирекцию программы Су-57 и конструкторское бюро", - сказал Богдан.

По его словам, российские военные летчики довольны тем, как самолет показывает себя в эксплуатации. "Я знаю, что машина сейчас активно используется и летчики Военно-воздушных сил РФ очень положительно о ней отзываются. Мы - испытатели, у нас несколько другие задачи: мы ищем не плюсы в технике, а недостатки. Пишем огромные акты недостатков по любой машине, абсолютно по любой. Сотни этих недостатков, мелких и побольше, чтобы их оперативно устранили", - уточнил Богдан.

Он подчеркнул, что испытания истребителя будут продолжаться до окончания эксплуатации. "Самолет может эксплуатироваться 20-30 лет, но все равно будет стоять на испытаниях. Появляется новая ракета или управляемая авиабомба, и, соответственно, пишется дополнительная программа испытаний, и мы летаем на маневренность, устойчивость, прочность. С симметричной подвеской, асимметричной, оцениваем, как оружие захватывает цель, ведет себя в условиях помех. Это целый перечень испытаний. Пока самолет не спишется с эксплуатации, он будет стоять на испытаниях. Все доработки и инновации перед внедрением в серию отрабатываются нами. А затем новые и новые, и так далее, и так далее", - сказал специалист.

