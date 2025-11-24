ТАСС: диверсанты ВСУ перестреляли друг друга при попытке попасть в Купянск

Украинские солдаты хотели показательно установить флаги в городе, сообщили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть на территорию города. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в их задачи, в частности, входила показательная установка украинских флагов.

"Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов, якобы, свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ", - сказали в силовых структурах.

По данным силовиков, в результате неудачной попытки ВСУ потеряли убитыми пять человек, еще трое были ранены.

Отмечается, что причиной ошибок противника стало отсутствие взаимодействия между подразделениями, спешка и безграмотное командование неподготовленным личным составом.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.