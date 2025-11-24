Боец Адвокат: ВСУ стали применять более высокие частоты для работы с БПЛА

Российские военные в связи с этим действуют на опережение и перенастраивают оборудование, рассказал оператор системы РЭБ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ВСУ используют все более высокие частоты для связи и управления своими беспилотными летательными аппаратами. Российские специалисты радиоэлектронной борьбы работают на опережение, подавляя более широкий спектр частот, сообщил ТАСС оператор системы РЭБ с позывным Адвокат.

"Сейчас противник начал применять новые частоты, пошел на более высокие. Следовательно, мы работаем на упреждение - считываем эти частоты, передаем информацию выше и перенастраиваем оборудование, чтобы эффективнее бороться с данным видом вооружения", - рассказал Адвокат.

По его словам, украинские специалисты также всячески развивают свою технику. "Бывают даже такие дроны, которые в полете могут менять частоту - от двух до трех [частот]", - отметил военнослужащий.