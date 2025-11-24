Под Красноармейском танки обеспечили продвижение в глубину обороны ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и живую силу формирований противника

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и живую силу формирований ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск), тем самым обеспечив дальнейшее продвижение ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи танков Т-80БВМ 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" успешно уничтожили опорный пункт и живую силу формирований ВСУ, значительно ослабив их позиции на красноармейском направлении специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, получив точные целеуказания от наземной разведки и оперативную видеокоррекцию от расчета беспилотных воздушных судов (БВС) в режиме реального времени. Наведение танка на цель и выстрелы были выполнены с дистанции более 10 км с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов.

Использование комбинированных данных от наземной разведки и БВС для корректировки огня является важным элементом в успешном выполнении задачи. Методика полупрямой наводки, позволяющая интегрировать эти источники информации в режиме реального времени, значительно повышает точность и оперативность ударов по противнику, указали в ведомстве.

"Огневое воздействие, нанесенное танкистами 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной), ослабило позиции украинских боевиков и создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп группировки, обеспечив дальнейшее продвижение в глубину обороны противника на данном направлении", - подчеркнули там.

Кроме того, на данном направлении операторы ударных дронов подразделения беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр" уничтожили боевую технику формирований ВСУ. Как отметили в МО РФ, планомерная боевая работа расчетов БПЛА группировки "эффективно сковывает логистические маршруты, нарушая снабжение и маневр подразделений украинских неонацистов на красноармейском направлении".