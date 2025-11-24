Боец Кум: оптика ZALA позволяет отличить реальную технику ВСУ от муляжей

По словам военнослужащего, на счету его комплекса порядка 15 уничтоженных орудий полевой артиллерии, треть из них - американские гаубицы М777

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Разведывательные беспилотники ZALA оснащены качественной оптикой, позволяющей успешно определять, является ли цель реальной единицей военной техники или же муляжом. Об этом рассказал начальник комплекса беспилотника с позывным Кум.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Достаточно качественная камера, качественное изображение. Можно разобрать мелкие объекты, понять, реальная это цель или муляж. То есть серьезный комплекс, приятно работать", - сказал Кум.

По его словам, на счету его комплекса порядка 15 уничтоженных орудий полевой артиллерии, треть из них - американские гаубицы М777. "Они сейчас стараются отводить артиллерию, потому что спектр средств поражения с нашей стороны увеличился. И качество работы достаточно на уровне. Опасаются они, опасаются", - добавил боец.