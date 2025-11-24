ВС РФ сбросили у Димитрова более 2 тыс. листовок для сдачи в плен

Для распространения агитматериалов дроны ВС РФ выявили места дислокации живой силы противника

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Центр" сбросили более 2 тыс. агитационных листовок для сдачи в плен ВСУ в районе Димитрова ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие расчетов подразделения беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" сбросили более 2 тысяч агитационных листовок с призывом военнослужащих ВСУ к добровольной сдаче в плен российским подразделениям в районе города Димитров Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве.

В ходе выполнения боевых задач расчеты разведывательных дронов выявляют огневые точки и места дислокации живой силы, а также маршруты передвижения личного состава формирований ВСУ. Каждый день перед началом штурмовых действий по освобождению новых районов города Димитрова бойцы распространяют специальные агитационные материалы. Эти листовки сбрасываются над позициями и местами размещения подразделений ВСУ.

Как рассказал оператор БПЛА Андрей Колосов, листовки сворачиваются в небольшие рулоны по 100 штук и сбрасываются с квадрокоптеров с высоты. Листовки разлетаются на большой площади, позволяя покрывать места дислокации и маршруты движения украинских военных.

"Добровольная сдача в плен российским подразделениям гарантировано сохранит жизнь и здоровье военнослужащим ВСУ и позволит в последующем вернуться домой к своим родным и близким", - подчеркнули в МО РФ.