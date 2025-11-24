ВС РФ нарушили систему управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили несколько замаскированных антенн

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Восток" уничтожили ряд замаскированных антенн, нарушив тем самым систему управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты FPV-дронов нанесли точные удары по выявленным элементам системы управления БПЛА ВСУ, уничтожив антенны и оборудование, обеспечивавшие работу украинских беспилотных средств. Поражение элементов управления снизило эффективность использования беспилотников ВСУ на данном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танковые экипажи группировки, также действуя в Запорожской области, нанесли удар по укрепленным позициям противника в районе Гуляйполя. "Слаженная работа разведки и танковых экипажей обеспечила успешное выполнение задачи: в результате боевой работы уничтожены опорные пункты и блиндажи, а также живая сила противника, находившаяся внутри укрытий", - добавили в Минобороны.