Боец Гуантанамо: FPV-дрон "Бумеранг" заменяет 10 обычных БПЛА

Возможности этого беспилотника позволяют применять его не только в качестве камикадзе, но также для разведки и разминирования, рассказал военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Иванов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Возможности FPV-дрона "Бумеранг" позволяют применять его не только в качестве камикадзе, но также для разведки и минирования. Один "Бумеранг" в настоящее время заменяет 10 дронов, рассказал ТАСС военнослужащий специального подразделения с позывным Гуантанамо, выполняющий задачи на красноармейско-мирноградском направлении СВО.

"Мой позывной - Гуантанамо. Я военнослужащий специального подразделения. Наше направление - это красноармейско-мирноградская агломерация. Больше всего выявленных целей я больше всего поражаю именно с помощью FPV-дрона "Бумеранг", которые сейчас не просто дроны-камикадзе, как мы их привыкли называть. Это сейчас и разведчики, и минеры. Основной элемент поражения - живая сила, бронированная техника. Вместо 10 потраченных дронов я использую только один", - сказал военнослужащий.

По его словам, опция автомата удержания цели (АУЦ) позволяет ему доводить дрон до цели в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. "Если задавят картинку и управления, все равно дрон с АУЦ долетит до конца. Дрон-минер и дрон-бомбер позволяют сократить расход дронов в десятки раз. Это практично по той причине, что один "Бумеранг" может сделать 30-40 вылетов. Дрон вылетает, сбрасывает мину на пути логистики, маршруты противника", - подчеркнул Гуантанамо.

Он также сообщил, что при помощи "Бумеранга" российские военнослужащие подрывают бронетехнику ВСУ, "которая пытается накатить контрнаступом до наших позиций, но не доезжает". "10-дюймовый "Бумеранг" позволяет нам навешивать на аппарат до 4 кг. "Бумеранг" - универсальное средство для спасения жизни военнослужащих. По сути, мы постоянно пытаемся сокращать серую зону, не забывая про наши передовые позиции, и доставляем им грузы, начиная от доставки провизии и боекомплекта с помощью дронов и заканчивая разработкой новых средств РЭБ, новых частот и увеличения дальности полетов, в том числе и наших БПЛА", - отметил боец.