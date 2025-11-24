Летчик Богдан: Су-57Э способен вести маневренный бой даже с тяжелыми ракетами

Шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха рассказал, что на истребителе, оснащенном оружием класса воздух - поверхность, выполняли все фигуры высшего пилотажа

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э может вести маневренный воздушный бой с выходом на критические режимы даже при наличии на борту тяжелых ракет воздух - поверхность большого радиуса для уничтожения РЛС. Об этом ТАСС в интервью по итогам выставки Dubai Airshow рассказал заслуженный летчик-испытатель шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Сергей Богдан.

"Все специалисты знают, что наличие на борту оружия класса воздух - поверхность накладывает на любой самолет очень серьезные ограничения: по перегрузкам, углам атаки и в целом по маневренности. Мы показали, даже при наличии такого оружия наш истребитель может вести маневренный воздушный бой с выходом на критические режимы. Демонстрируем в полном объеме все фигуры высшего пилотажа, и при этом самолет полностью вооружен. В этом и заключается изюминка", - сказал Богдан.

По его словам, в частности, в Дубае демонстрировалось, что на истребителе есть четыре ракеты. "Две класса воздух - воздух и две воздух - поверхность большого радиуса для уничтожения РЛС. Эти ракеты достаточно тяжелые, самолет стал существенно тяжелее. <...> Наш комплекс пилотажа и так достаточно насыщен. В Дубае мы демонстрируем в полном объеме все фигуры высшего пилотажа, которые показывали ранее - критические режимы, штопорные вращения на "срывных" углах атаки. Но одну особенность все же добавили - вся программа выполняется при наличии оружия на самолете", - отметил Богдан.

Заслуженный летчик-испытатель также рассказал об отличиях демонстрационной программы Су-57Э от зарубежных коллег. "На авиашоу мы стараемся не пилотировать на больших скоростях. Все самолеты, что Rafale, что F-35, на авиашоу разгоняются до очень больших скоростей, иногда близких к трансзвуковой. Это требует ухода самолета на большие расстояния от зрителей и большого количества времени. У F-35 показ продолжительностью в два раза дольше, чем у нас. У Су-57Э же достаточно емкий по содержанию пилотаж, и для зрителей, и для специалистов этого вполне достаточно. Они успевают увидеть все возможности самолета и не утомляются от однообразия похожих маневров", - подчеркнул он.

Выставка в Дубае проходила 17-21 ноября, в рамках мероприятия Су-57Э демонстрировался в третий раз за рубежом.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.