Марочко: ВСУ за неделю потеряли около 3,9 тыс. боевиков и наемников

За тот же период ВС РФ уничтожили 333 единицы автомобильной техники, 62 единицы бронированных машин, 6 танков, 35 орудий полевой артиллерии, 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 86 складов боеприпасов противника, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за минувшую неделю увеличились, уничтожено около 3 920 боевиков и наемников. Наибольший ущерб противнику нанесен на купянском, боровском и краснолиманском направлениях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Потери ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в зоне ответственности группировок "Север", "Южная" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 920 украинских боевиков и наемников (на 615 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом). Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном ВФУ участке в ЛНР", - сказал Марочко.

Также, по его словам, уничтожено 333 единицы автомобильной техники, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 6 танков, 35 орудий полевой артиллерии, 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 86 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Эксперт отметил, что ВС РФ наносили комбинированные, групповые и сосредоточенные удары по украинским военным объектам и объектам двойного назначения, объектам энергетики, предприятиям военной промышленности Украины и объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВФУ, местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.