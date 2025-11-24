ТАСС: ВСУ в районе Андреевки остались без средств связи и лекарств

Как сообщили российские силовики, 158-я отдельная механизированная бригада противника несет большие потери из-за ударов ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бригада ВСУ осталась на позициях в районе Андреевки Сумской области без средств связи и лекарственных препаратов в результате ударов ВС РФ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе Андреевки Сумской области от ударов российской авиации, "Солнцепеков" и артиллерии несет огромные потери 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ. На позициях уничтожены средства связи и отсутствуют медицинские препараты", - сказал собеседник агентства.