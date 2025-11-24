Пленный из ВСУ рассказал, что в ТЦК мобилизованных держат связанными

Николай Бабчук отметил, что до отправки на передовую из его подразделения в 100 человек дезертировали 20

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) держат украинских новобранцев связанными, чтобы они не сбежали. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Николай Бабчук.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Работаю я ландшафтным дизайнером. Ехал, последняя была точка. Повернул в город, к машине подбежали менты, тэцэкашники, эсбэушники, повязали, в машину и в военкомат. В военкомате я прошел медкомиссию за одну минуту. В военкомате держали связанными, воды не давали, есть не давали", - сказал Бабчук на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Он добавил, что до отправки на передовую из его подразделения в 100 человек дезертировали 20.

"Я сидел на позиции полтора месяца. Снабжение раз в неделю сбросят. Там печенье, вода. Бегаешь, ищешь по полям, как грибы. Неделя, вторая, третья, четвертая. Надоело. На командование выходишь, говоришь, смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: "Ничего не знаю". Мы плюнули, самовольно покинули место дислокации. Нас окружили со всех сторон. Одного вашего ранили, а моих сослуживцев двух убили, я сразу сдался", - рассказал пленный.