Пушилин: ВСУ отступают в Константиновке, бросают технику и раненых

ВС РФ улучшают позиций с юго-восточной и с южной части населенного пункта

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины начали бросать свою технику и раненых бойцов при отступлении из центра Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"[ВС РФ] расширили зону контроля на константиновском направлении, где мы фиксируем также улучшение позиций с юго-восточной и с южной части данного населенного пункта. Также есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая бросает раненых", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".