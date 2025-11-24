Пушилин: большая часть Красноармейска под контролем РФ

Группировка ВСУ зажата в котле и несет серьезные потери в населенном пункте, заявил глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил Украины зажата в котле и несет серьезные потери в Красноармейске ДНР. Большая часть города находится под контролем российских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наши подразделения продолжают освобождение, интенсивную работу на красноармейском направлении. В самом городе, большая часть которого сейчас находится под контролем ВС РФ, продолжается работа по перемалыванию противника. Противник зажат в котле и несет серьезные потери", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".