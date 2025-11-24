Пушилин: попытку прорыва ВСУ на севере Красноармейска ДНР блокировали

Там противник несет серьезные потери, отметил глава республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Российские военные купировали попытку ВСУ прорваться на севере Красноармейска ДНР, где противник несет серьезные потери. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Противник зажат в котле и несет серьезные потери, тем не менее есть попытки прорваться в северной части города [Красноармейска], что было купировано нашими подразделениями", - сказал Пушилин.