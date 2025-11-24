Пушилин: ВС РФ стали работать еще с одного направления в боях за Красноармейск

Меры также относятся к освобождению Дмитрова

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Российские силы выстраивают работу еще с одного направления для освобождения красноармейско-димитровской агломерации, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"В центре внимания также ситуация, которая в соседнем [с Красноармейском] Димитрове. Здесь также продолжается планомерная работа по зачистке данного населенного пункта. Также есть факты того, что наши подразделения еще с одного направления выстраивают такую еще составляющую для того, чтобы более быстро разрешить ситуацию в красноармейско-димитровской агломерации", - сказал Пушилин.