ВС РФ уничтожили украинскую БМП-2 в Харьковской области

Цель ликвидировали операторы FPV-дронов группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" FPV-дроном уничтожили выдвигавшуюся на позиции украинскую БМП-2 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили выдвижение БМП-2 ВСУ на боевую позицию. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена операторами FPV-дронов", - сказано в сообщении.