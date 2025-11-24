ВС РФ уничтожили украинскую БМП-2 в Харьковской области
06:41
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" FPV-дроном уничтожили выдвигавшуюся на позиции украинскую БМП-2 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий в зоне проведения СВО в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили выдвижение БМП-2 ВСУ на боевую позицию. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена операторами FPV-дронов", - сказано в сообщении.