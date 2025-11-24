ОНФ и Минпромторг передали военным СВО новую партию техники

Поставки идут третий год, и за это время фронт получил более 6 тыс. машин, уточнили в президентском движении

Редакция сайта ТАСС

© Народный фронт/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минпромторг и Народный фронт передали военным более 50 единиц техники. Об этом ТАСС сообщили в президентском движении.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина правительство выделяет необходимые средства, а Минпромторг России осуществляет закупки и безвозмездную передачу техники для решения задач специальной военной операции Народному фронту. Такие поставки идут третий год, и за это время фронт получил более 6 тыс. машин.

"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Народным фронтом передали военным очередную партию автомобилей - более 50 единиц техники, среди которых Lada Niva, УАЗ Пикап, УАЗ СГР ("Буханка"), Sollers T6 и Буран. Всю партию автомобилей в объеме свыше 1,2 тыс. единиц из новой закупки военные получат в ближайшие месяцы", - сообщили в Народном фронте.

Как отметили в президентском движении, такая техника нужна на передовой каждый день - для подвоза бойцов, эвакуации раненых, доставки боекомплекта и грузов в условиях сложной проходимости.

"Мы передаем полноприводные автомобили - УАЗы и другие модели, которые уже хорошо зарекомендовали себя на фронте. Погода и состояние дорог сейчас очень сложные. Эти машины помогают выполнять задачи в грязи, на поле, на разбитом грунте. Бойцы довольны: техника ежедневно в работе, помогает вывозить людей, подвозить боеприпасы и все необходимое", - рассказал представитель Народного фронта Анатолий Чернышов.