ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые для ВСУ

Российские силы также нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также пунктам временной дислокации формирований ВС Украины и иностранных наемников в 152 районах

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - сказали в министерстве.