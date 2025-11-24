ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые для ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:43
обновлено 09:51
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - сказали в министерстве.