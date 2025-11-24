Средства ПВО РФ сбили за сутки 345 беспилотников ВСУ

Речь идет о БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 345 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98 278 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 216 танков и других боевых бронированных машин, 1 619 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 510 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 531 единица специальной военной автомобильной техники.