ТАСС: ВС РФ благодаря освобождению Затишья вышли к Гуляйполю

Населенный пункт освободили штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, отметили в российских силовых структурах
Редакция сайта ТАСС
09:45

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Освобождение села Затишье позволило российским штурмовикам вплотную приблизиться к городу Гуляйполе в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии, освободив населенный пункт Затишье, вплотную подошли к <...> городу Гуляйполе, готовясь освободить его от оккупации ВСУ и нанести противнику решающий удар на данном направлении", - сказал собеседник.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Затишье военнослужащими Восточной группировки войск. 

