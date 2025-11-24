ТАСС: ВСУ потеряли свыше двух рот в Затишье Запорожской области
Редакция сайта ТАСС
09:46
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в ходе освобождения села Затишье в Запорожской области российскими штурмовиками составили более 2 рот живой силы и 20 единиц техники. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"В боях за Затишье противник потерял свыше 2 рот живой силы и более 20 единиц техники", - сказал собеседник.
24 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Затишье военнослужащими Восточной группировки войск.