ТАСС: ВСУ потеряли свыше двух рот в Затишье Запорожской области

Противник также потерял 20 единиц техники, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в ходе освобождения села Затишье в Запорожской области российскими штурмовиками составили более 2 рот живой силы и 20 единиц техники. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В боях за Затишье противник потерял свыше 2 рот живой силы и более 20 единиц техники", - сказал собеседник.

24 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Затишье военнослужащими Восточной группировки войск.