Минобороны показало видео зачистки микрорайонов Красноармейска
11:08
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Видеокадры освобождения микрорайонов Шахтерский и Горняк в Красноармейске в ДНР были впервые опубликованы российским военным ведомством.
На предоставленных кадрах показана боевая работа военнослужащих 2-й армии группировки войск "Центр", которые высокоточными ударами уничтожают пункты временной дислокации украинских подразделений.
На видео также показана боевая работа российских штурмовых подразделений на улицах Красноармейска.