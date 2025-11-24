Минобороны показало видео зачистки микрорайонов Красноармейска

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Видеокадры освобождения микрорайонов Шахтерский и Горняк в Красноармейске в ДНР были впервые опубликованы российским военным ведомством.

На предоставленных кадрах показана боевая работа военнослужащих 2-й армии группировки войск "Центр", которые высокоточными ударами уничтожают пункты временной дислокации украинских подразделений.

На видео также показана боевая работа российских штурмовых подразделений на улицах Красноармейска.