Над тремя регионами России сбили 10 украинских БПЛА

Речь идет о Московской, Брянской и Калужской областях

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 до 14:00 мск сбили 10 украинских беспилотников над Московским регионом, Брянской и Калужской областями.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"24 ноября в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: 4 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, и по 3 БПЛА - над территориями Брянской и Калужской областей", - сообщили там.