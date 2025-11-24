Над тремя регионами России сбили 10 украинских БПЛА
11:21
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 08:00 до 14:00 мск сбили 10 украинских беспилотников над Московским регионом, Брянской и Калужской областями.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"24 ноября в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: 4 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, и по 3 БПЛА - над территориями Брянской и Калужской областей", - сообщили там.