Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ бойцами "Центра" и "Запада"

На кадрах ВС РФ поразили в том числе бронемашину HMMWV и наземный робототехнический комплекс

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Видеокадры уничтожения украинской военной техники военнослужащими группировок "Центр" и "Запад" опубликованы российским военным ведомством.

На предоставленных кадрах показано уничтожение бронемашины HMMWV в районе населенного пункта Богуславка в Харьковской области, а также и M113 в районе населенного пункта Шевченко ДНР.

Также показаны кадры уничтожения наземного робототехнического комплекса в районе населенного пункта Купянск Харьковской области.