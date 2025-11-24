Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ бойцами "Центра" и "Запада"
Редакция сайта ТАСС
11:25
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Видеокадры уничтожения украинской военной техники военнослужащими группировок "Центр" и "Запад" опубликованы российским военным ведомством.
На предоставленных кадрах показано уничтожение бронемашины HMMWV в районе населенного пункта Богуславка в Харьковской области, а также и M113 в районе населенного пункта Шевченко ДНР.
Также показаны кадры уничтожения наземного робототехнического комплекса в районе населенного пункта Купянск Харьковской области.