Боец Ярый: ВСУ "бежали, как последние трусы" из Петровского

По словам российского военного, наступательная операция была проведена при полном доминировании российской беспилотной авиации в воздухе

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ оставили село Петровское Донецкой Народной Республики (ДНР) без серьезного сопротивления, "бежали, как последние трусы" при штурме населенного пункта подразделениями ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил старший штурмовик Южной группировки войск с позывным Ярый.

"Украинцы в тактике, в бою намного ниже, чем наши российские солдаты. То есть, когда мы зашли в село, практически стрелкового боя нам никто не оказал. Мы видели только их пятки. [ВСУ] бежали, как последние трусы", - сказал он.

По словам бойца, наступательная операция была проведена при полном доминировании российской беспилотной авиации в воздухе. Военнослужащий отметил, что в современных боевых действиях преимущество обеспечивается в основном за счет БПЛА, добавив, что хотя с украинской стороны также применяются беспилотники, российские аппараты доминируют в воздушном пространстве.

Он подчеркнул слаженность действий штурмовых групп и подразделений БПЛА. Ярый добавил, что операторы беспилотников отработали очень эффективно, грамотно сопровождали штурмовиков, что позволило выполнить задачу без потерь.

23 ноября в Минобороны России сообщили об освобождении села Петровское в ДНР.