Марочко: ВСУ еженедельно теряют бригаду на западных рубежах ЛНР

Военный эксперт отметил, что тяжелые потери Вооруженные силы Украины несут на нескольких направлениях одновременно

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на западных рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) еженедельно теряют практически целую бригаду военнослужащих. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинская пропаганда наотрез отказывается признавать катастрофические потери, вы представьте, что только на западных рубежах Луганской Народной Республики Украина еженедельно практически теряет одну бригаду. И это очень-очень колоссальные цифры", - сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, потери ВСУ за прошедшую неделю значительно увеличились. Согласно его данным, только в зоне ответственности ЛНР было ликвидировано около 4 тыс. украинских военнослужащих.

Марочко отметил, что тяжелые потери ВСУ несут на нескольких направлениях одновременно: в Харьковской области, на северском и краснолиманском направлениях и на участке донецкого направления.

Эксперт также добавил, что значительные потери ВСУ несут и на других участках фронта, включая Красноармейск, Димитров и гуляйпольское направление. По его словам, в украинском информационном пространстве уже признают нехватку ресурсов для восполнения таких потерь, что приводит к "проседанию фронта".