Марочко назвал Константиновку ключевым пунктом для защиты Горловки

Военный эксперт также указал на оперативное значение Константиновки для развития наступления, заявив, что этот город является ключом к славянско-краматорской агломерации

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение для защиты Горловки от обстрелов и дальнейшего продвижения ВС РФ в сторону славянско-краматорской агломерации. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Константиновка, действительно, ключевой, важный населенный пункт. Прежде всего, наверное, следует отметить, что он очень важен для многострадальной Горловки, потому что именно с этого направления ведутся обстрелы по Донецкой Народной Республике, в частности по Горловке. Жители действительно очень сильно страдают, и с освобождением данного населенного пункта немного нашим гражданам можно будет вздохнуть с облегчением, потому что будет увеличенное пространство, которое не позволит применять многие тактики, <...> бить по мирному населению", - сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.

Он также указал на оперативное значение Константиновки для развития наступления, заявив, что этот город является ключом к славянско-краматорской агломерации, поскольку без его освобождения невозможно продвижение в юго-западном направлении.

"У нас практически все населенные пункты в Донбассе имеют промышленную зону, они действительно очень густо населены, и освобождение данных населенных пунктов представляет некую сложность для наших военнослужащих, потому что как раз вот эту всю промышленную инфраструктуру украинские боевики используют в своих военных целях", - заключил эксперт.