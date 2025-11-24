Украинский пленный рассказал, как с инвалидностью стал годным в ТЦК за пару дней

Валерий Садчик также отметил, что, встретив двух военнослужащих ВС РФ, сдался без сопротивления

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Садчик был признан годным к военной службе на медкомиссии в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналоге военкомата), несмотря на инвалидность. Об этом он рассказал на видео, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Я вообще рассчитался (уволился - прим. ТАСС) с работы по состоянию здоровья. Я начал оформлять инвалидность. Это прошло уже полгода после того, как я рассчитался. <...> Я взял жену, взял документы, те, которые уже оформлял на инвалидность. Думаешь: "Они же должны [провести медкомиссию], что [по] состоянию здоровья я не могу бегать, прыгать и все остальное". Мы поехали [в ТЦК], это выходной день был. Я прошел медкомиссию, это буквально заняло 2-3 дня - признали годным", - сказал пленный, уточнив, что не получал повестки в ТЦК.

Кроме того, Садчик рассказал, как попал в плен к российским солдатам. По его словам, встретив двух военнослужащих ВС РФ, он сдался без сопротивления.

"Я удивлен, но обращались адекватно. Я даже благодарен. Напоили, накормили. На одной позиции даже носки теплые дали, я поменял мокрые носки. На другом этапе тоже и напоили, и накормили, и теплые вещи дали, и воду, и сигареты. Ограничений как бы не было. Никто не бил, никто не кричал. Все адекватно, все в рамках разумного", - добавил пленный.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет.