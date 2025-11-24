ТАСС: порядка 1 тыс. бывших военных ВСУ перешли на сторону России

Они ведут боевые действия в четырех полноценных подразделениях

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бывшие украинские военные, перешедшие на сторону ВС РФ, ведут боевые действия в четырех полноценных подразделениях, общая численность которых превышает 1 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинская разведка жалуется, что все больше пленных военнослужащих ВСУ вступают в ряды ВС РФ. Об этом заявил бригадный генерал, секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов. По его словам, бывшие украинские военные проходят службу в четырех подразделениях. ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, воюющих на стороне России. Учитывая тот факт, что речь идет о четырех полноценных боевых подразделениях, общее число может достигать цифры в более чем 1 тыс. человек", - отметил собеседник ТАСС.

Он обратил внимание на то, что в ходе многочисленных бесед с пленными военными ВСУ, силовикам удалось выяснить основные причины их перехода на сторону России. Основная - идеология, ведь все перешедшие считают себя русскими и потомками тех, кто воевал против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Среди других причин - несогласие с политикой киевского режима и желание свергнуть власть на Украине, желание получить российское гражданство, отношение украинского командования к личному составу и его некомпетентность.

"Но есть и причины, по которым люди не решаются это сделать. Главная - это, конечно же, страх за своих родных и близких, оставшихся на Украине. У них, с очень большой долей вероятности, будут проблемы с СБУ, поэтому абсолютное большинство бойцов не раскрывают свои личности", - подытожил собеседник ТАСС.