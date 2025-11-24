Над регионами России уничтожили 40 украинских БПЛА

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за шесть часов 40 украинских беспилотников над регионами РФ и Черным морем, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

"24 ноября текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области", - сказали там.