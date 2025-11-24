Над регионами России за три часа сбили 31 украинский БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС, архив

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за три часа сбили 31 украинский БПЛА над регионами России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"24 ноября в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 17 БПЛА - над акваторией Черного моря, 6 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА - над территорией Республики Крым, 2 БПЛА - над территорией Курской области и по 1 БПЛА - над территориями Брянской, Белгородской областей и Краснодарского края", - сообщили в военном ведомстве.