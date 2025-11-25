Жена пленного бойца ВС РФ сообщила, что СБУ принуждает ее к терроризму

По словам Елены Фроловой, украинские спецслужбы присылали ее видео, где ее мужа пытают

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Украины принуждают к совершению террористических актов жену пленного российского бойца Елену Фролову, шантажируя ее видеозаписями с пытками ее мужа, который находится в украинском плену. Как рассказала ТАСС Фролова, ее заставляли поджечь машину и квартиру высокопоставленного российского военнослужащего или автомобили силовиков, а также требовали деньги.

"Мой муж Юрий Феликсович Чуклинков с 8 сентября числился в списках без вести пропавших. 25 октября он вышел на связь, и сотрудники СБУ вели разговор со мной, сообщили, что он находится в плену. После недолгого разговора были выставлены определенные условия. Одним из условий был поджог автомобиля военнослужащего, офицера. Либо, если не будет автомобиля, нужно было поджечь дверь квартиры", - рассказала женщина.

По ее словам, представители СБУ передали ей фото автомобиля, а также дали адрес квартиры будущей жертвы.

Кроме того, от Фроловой требовали поджога автомобилей с черными или синими номерами, а также 1 млн рублей.

После отказа от выполнения требований СБУ женщине отправили видео, на котором ее мужа поджигают. "Мне сказали, что что-то должно гореть", - добавила Фролова.

Женщина добавила, что после получения видео она заблокировала аккаунты, с которых ей писали сотрудники СБУ.