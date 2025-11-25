"Офицеры России": атаками на гражданские объекты РФ Киев срывает диалог о мире

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Украинское руководство пытается сорвать диалог о мире с Россией, атакуя ее гражданские объекты. Такое мнение ТАСС высказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Ночью юг России подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Так, в Краснодарском крае из-за ударов БПЛА ВСУ ранения получили 6 человек, повреждены не менее 20 домов в 5 муниципалитетах. Кроме того, 16 БПЛА за ночь сбиты над Ростовской областью, различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, 8 из них были госпитализированы, 3 погибли.

"Украинская сторона и их кураторы из Лондона и других столиц Западной Европы ведут себя предсказуемо - всеми методами пытаются сорвать даже призрачные попытки нащупать пути к миру. Сегодняшняя массированная неизбирательная атака по Краснодарскому краю тому яркий пример. Будет делаться все возможное, чтобы сорвать мирную повестку, вынудить Россию на импульсивные ответные меры, тем самым обнулив все попытки нащупать пути урегулирования украинского кризиса", - сказал он.

Шкурлатов подчеркнул, что своими действиями противник не сможет подвести Россию к атакам по гражданским объектам Украины. "Никаких мирных объектов никогда не будет в пусковых и полетных задачах наших ракетных систем, наших БПЛА. Логика противника и стоящих за его спиной западных государств очевидна, но результат будет аналогичным - мы действуем планово и по военным целям", - добавил он.

Согласно данным Минобороны, всего за минувшую ночь по регионам России ВСУ выпустили 249 беспилотников.