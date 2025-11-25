Космические войска провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2" с Плесецка

Его осуществили в 16:42 мск

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Космические войска Воздушно-космических сил провели успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Во вторник, 25 ноября, в 16 часов 42 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - информировали в ведомстве.