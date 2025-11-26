Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в Индийском океане

На одном из этапов учений экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" провели поиск подлодки условного противника, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил артиллерийские стрельбы в Индийском океане. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома" провел комплексное учение с артиллерийской стрельбой в Индийском океане. Экипажи кораблей отработали тактические приемы ведения морского боя с надводными кораблями условного противника, выполнив учебно-боевые упражнения со стрельбой из артиллерийской установки А-190 и АК-630М по морским целям", - информировали в пресс-службе.

На одном из этапов учений экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" провели групповой поиск подлодки условного противника. Обнаружив неопознанную субмарину корветы отработали тактику преследования с последующим принуждением экипажа подлодки к всплытию.

Кроме того, экипажи кораблей провели тренировки по отражению атаки безэкипажных катеров и налета воздушных дронов, а также выполнили нормативы по борьбе за живучесть.

Ранее отряд кораблей принял участие в совместных военно-морских учениях ВМФ России и ВМС Мьянмы "Марумекс-2025" в акватории Андаманского моря, а корвет "Гремящий" посетил порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш.