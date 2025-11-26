Эксперт Степанов: Япония отходит от трех неядерных принципов

Планы нового японского руководства подкрепляются приобретением Токио у США истребителей F-35, которые являются носителями ядерного оружия, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отходит от трех неядерных принципов, которые предполагают запрет на владение, производство, а также ввоз в Японию ядерного оружия. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Внушительный бэкграунд, а также роль женщины-первопроходца на политическом олимпе Страны восходящего солнца, вероятно, обязывает госпожу Такаити к экстравагантным поступкам. Иной логикой сложно объяснить продвигаемую новоиспеченным премьером линию на нуклеаризацию Японии. Первый, подвергнутый сомнению, выступил принцип не допускать в страну ядерное оружие, который, по мнению премьер-министра, может ослабить мощь ядерного сдерживания США, от которых зависит безопасность Японии. А это формальный пролог к обсуждению возможности имплементации в стране американской программы Nuclear Sharing, предполагающей возможность размещения части ядерного арсенала США на территории союзников", - отметил эксперт.

По словам Степанова, позицию Санаэ Такаити стоит расценивать в качестве попытки повлиять на отношение японцев к безъядерному статусу страны. "Тут уже запущен принцип "Окна Овертона", когда, казалось бы, "неприемлемое" обсуждается в открытом пространстве, прощупывается мнение аудитории и формируется новая "ядерная нормальность" Японии", - сказал он.

По мнению эксперта, планы нового руководства Японии подкрепляются приобретением у США истребителей F-35, которые являются носителями ядерного оружия. "Не зря же Япония уже заключила контракты и регулярно получает партии многофункциональных истребителей F-35 различной модификации из общей партии почти в 150 единиц. А они, в свою очередь, являются сертифицированными носителями термоядерных бомб B-61. Вероятно, именно их арсеналы под чутким руководством США будут размещены на военно-воздушных базах, формируя дополнительные угрозы как в отношении Китая, так и, конечно, восточных регионов РФ и объектов Тихоокеанского флота", - сказал он.

Японская стратегия нацбезопасности

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагала увеличение военных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО, однако Такаити уже пообещала, что эта цель будет достигнута досрочно.

Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk. Почти сразу после избрания на должность нового премьера Санаэ Такаити распорядилась начать пересмотр основных документов в области безопасности, включая стратегию нацбезопасности, мотивировав это тяжелой ситуацией с безопасностью в мире и регионе вокруг Японии.