Старшина Колычев уничтожил два блиндажа ВСУ в зоне СВО

Благодаря действиям бойца ВС РФ штурмовым подразделениям удалось закрепиться на важных позициях

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Военный ВС РФ Александр Колычев уничтожил два укрепленных блиндажа противника вместе с пехотой и техникой в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Старшина Александр Колычев проводил поисковые мероприятия с помощью технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов, в результате которых были обнаружены два укрепленных блиндажа, где располагался противник и тяжелая артиллерия. Не теряя ни минуты, Александр поднял в воздух FPV-дрон и направил его в сторону позиций ВСУ, корректируя при этом союзные силы артиллерии для полного уничтожения вражеских укрепленных пунктов", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что благодаря профессионализму старшины Колычева противник был разбит, а штурмовым подразделениям удалось закрепиться на важных позициях линии фронта.

В Минобороны также рассказали о ефрейторе Даниле Филичкине, который обнаружил и уничтожил диверсионно-разведывательную группу противника. "В процессе воздушной разведки ефрейтор Филичкин обнаружил приближение вражеской диверсионной группы, которая скрытно подбиралась к российским позициям. Немедленно доложив командованию об обнаружении врага, Данила Филичкин сменил коптер-разведчик на FPV-дрон с боевым снарядом и направил его в сторону противника", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что профессионализм Филичкина и его навыки управления дроном позволили ликвидировать военнослужащих ВСУ и сорвать диверсионную операцию по уничтожению стратегически важных объектов российских подразделений.