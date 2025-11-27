Командир Омега: морпехи "Севера" ежедневно уничтожают до 10 солдат ВСУ

Батальон 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки поражает противника в Сумской области

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Батальон 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Север" ежедневно уничтожает около 10 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона с позывным Омега.

"Кто-то выявил противника и тогда уже все подразделения подключаются для того, чтобы уничтожить его. В нашем районе ведения боевых действий (Сумской области - прим. ТАСС), в среднем до 10 человек пехоты ежедневно противника уничтожается", - сказал собеседник агентства.

Дроны морпехов находятся в любую погоду в зоне, способной атаковать противника. "Прогноз недостаточно точный, например, где-то ветер сильнее подул и распогодилось. В такие моменты тоже очень часто мы ловим на противника и соответственно уничтожаем. Из таких вот ярких до восьми человек ловили, уничтожали за раз", - рассказал Омега.