Командир Омега: морпехи уничтожают технику ВСУ до ее подвоза на передовую

У украинских солдат для передачи обеспечения есть только пешие маршруты, отметил боец

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Дроны морских пехотинцев из 810-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Север" уничтожают технику ВСУ до ее подвоза на линию боевого соприкосновения в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона с позывным Омега.

"Основная задача - ограничить подвоз противником материальных средств, вооружения и личного состава. <…> Соответственно, расчеты БПЛА занимаются тем, что не дают противнику на технике подходить к району выполнения боевой задачи, на линию боевого соприкосновения в Сумской области. Вся техника, которая пытается подъехать, уничтожается нашими дронами и БПЛА", - сказал он.

Он добавил, что у ВСУ для передачи обеспечения остаются только пешие маршруты, но много притащить на себе солдатам, очевидно, не удается. "Тем самым, у ВСУ уходит много сил, средств и времени на то, чтобы обеспечивать личный состав продовольствием, водой, едой", - рассказал Омега.