Командир Омега: в ВСУ угрожают раненым солдатам убийством из-за жалоб на службу

Командир батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты отметил, что такое давление на военных оказывают, чтобы они оставались на позициях

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Солдаты ВСУ в Сумской области получают угрозы расстрела от своего командование за жалобы на ранения и плачевность ситуации на передовой. Об этом ТАСС сообщил командир батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Север" с позывным Омега.

"Неоднократно по перехватам и видно, и слышно, что противник жалуется, что он "трехсотый", то есть с определенными ранениями, и дальше не может выполнять задачу. Командование противника отказывает им в эвакуации и угрожает в том числе тем, что они их сами добьют, если они будут совершать какие-то действия", - сказал Омега.

Он отметил, что такое давление оказывают на солдат для того, чтобы они оставались на позициях, несмотря на плачевное положение войск противника.